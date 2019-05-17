Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.05
BIST 100
87,203.85
Altın
1,286.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Küçükçekmece'de imalathane yangını

Küçükçekmece'de palet imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 17.05.2019
Küçükçekmece'de imalathane yangını

İstanbul

Küçükçekmece'de palet imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar ve İkitelli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Alevlerin çevreye yayılmaması için yoğun çaba harcayan itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'
GÖRÜŞ - Beyaz Saray ile Kongre arasında Yemen çatlağı
Karabağ'da ateşkesin 25. yılı: Ateş kesildi mi?

Benzer haberler

Başkentte organize sanayi bölgesinde yangın

Başkentte organize sanayi bölgesinde yangın

Mersin'de fabrika yangını

Sınırın sıfır noktasında ramazan mesaisi

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangında balkondan atlayan genç kızı havada yakaladı

Yangında balkondan atlayan genç kızı havada yakaladı