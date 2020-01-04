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Türkiye

Küçükbaş hayvancılık eylem planı toplantısı Antalya'da yapılacak

Küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi ilişkin eylem planı, Antalya'da gelecek hafta yapılacak toplantıda ele alınacak.

Muhammet Emin Horuz   | 04.01.2020
Küçükbaş hayvancılık eylem planı toplantısı Antalya'da yapılacak

Ankara

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı Toplantısı, 6-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'in konuya ilişkin 5 yıllık eylem planını açıklayacağı toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılması bekleniyor.

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