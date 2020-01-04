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Türkiye

Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavları sonuçları açıklandı

Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2019'da iki ayrı dönemde yapılan sınavların sonuçları açıklandı.

Aykut Karadağ   | 04.01.2020
Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavları sonuçları açıklandı

Ankara

Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2019'da iki ayrı dönemde yapılan sınavların sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, adaylar sınav sonuçlarına www.pa.edu.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Asıl adayların, atama için gerekli belgelerle ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

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