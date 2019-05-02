KPSS sorularının sızdırılması davasında 64 sanığa hapis
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı.
Ankara
2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı.
Davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün birer akrabası, 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.
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