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KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans düzeyi sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Ahmet Sertan Usul   | 29.08.2019
KPSS lisans sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi testi) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-KPSS değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Kurum tarafından 14 Temmuz'da uygulanan genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, 20-21 Temmuz'da yapılan alan bilgisi ve 28 Temmuz'da düzenlenen öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sınavlarının cevap anahtarlarının kontrolleri ile itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmeleri de sağlandı.

Duyuruda, 21 Temmuz'daki alan bilgisi sınavlarının 3. oturumuna ait temel soru kitapçığında yer alan muhasebe testinde iptal edilen 30 numaralı sorunun değerlendirme dışı bırakıldığı kaydedildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

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