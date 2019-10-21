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Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

Cemal Çavdar   | 21.10.2019
Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı Fotoğraf: Cemal Çavdar/AA

Ağrı

İlçede dün geceden beri etkili olan yağmur, havanın soğumasının ardından yüksek kesimlerde kara dönüştü. 

İlçe sınırları içinde yer alan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın tepesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

İlçe halkından Selahattin Karaca, "Kösedağ beyaza büründü. Havalar da soğudu paltoları giymek zorunda kaldık." dedi.


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