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Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.

Abdülhamit Yaşar   | 01.04.2020
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı Fotoğraf: Abdülhamit Yaşar/AA

Konya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Konya'nın Beyşehir ilçesi Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı belirtildi. 

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin mahalleye girişe ve mahalleden çıkışa izin vermediği görüldü.

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