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Komandolar teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerce kullanılan 11 sığınak imha edildi.

Sarp Özer  | 25.02.2019
Komandolar teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

Ankara

Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 8 farklı bölgede tespit ettikleri 11 sığınak ve mağarayı imha etti.

Edinilen bilgiye göre, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonları sürüyor. Operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, teröristlerce kullanılan 8 farklı bölgede 11 sığınak ve mağara tespit etti.

Operasyonda bir kısmı plastik kaplarda infilaklı fitille patlatılmaya hazır durumda, kalanı çuvallar içinde 160 kilogram amonyum nitrat, 10 Kalaşnikof tüfek ve bunlara ait çok sayıda mühimmat, Doçka uçak savar sehpası, namlusu ve mühimmat kutusu, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle, çok sayıda ve farklı cinste yaşam malzemesi ele geçirildi.

Söz konusu malzemeler ve mağaraların imha edilmesinin ardından terör örgütünün olası EYP saldırılarının engellendiği, bölgede yaşama ve hareket etme kabiliyetlerinin daha da kısıtlandığı belirtildi.



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