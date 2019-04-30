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Kocatepe Gençlik Fuarı 2 Mayıs'ta başlayacak

TDV KAGEM tarafından bu yıl 2-5 Mayıs'ta altıncısı düzenlenecek Kocatepe Gençlik Fuarı, "Kimlik, şuur, istikamet" temasıyla kapılarını açacak

Sefa Şahin   | 30.04.2019
Kocatepe Gençlik Fuarı 2 Mayıs'ta başlayacak

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) altıncı kez Kocatepe Gençlik Fuarı düzenlenecek.

TDV KAGEM'den yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs'ta Kocatepe Camisi fuar alanında yapılacak gençlik fuarında, ulusal ve uluslararası alanda gençlik faaliyetleri yürüten 38 sivil toplum kuruluşu yer alacak.

TDV KAGEM'in ev sahipliğinde düzenlenen fuar kapsamında düşünce, kültür, sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelirken gençlere yönelik faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezleri de ortak bir platformda buluşabilecek.

Bu yılki teması "kimlik, şuur, istikamet" olarak belirlenen fuarın açılışı, 2 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de gerçekleşecek. Fuar, 2-3 Mayıs tarihlerinde 16.00-22.00, 4-5 Mayıs tarihlerinde ise 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Vatandaşlar, fuar etkinliklerini "www.kocatepegenclikfuari.net" ve "@genclikfuar" sosyal medya adreslerinden takip edebilecek.

Ayrıca sosyal medyada "#Gençlik1likte" etiketiyle fuardaki etkinliklere dikkat çekilecek.


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