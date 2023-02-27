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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yeni alanda yapılacak

Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespiti için yürütülen çalışmalar belirlenen yeni alanda devam edecek.

Yusuf Koyun   | 27.02.2023
Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yeni alanda yapılacak

Hatay

Hatay Valiliği, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik DNA örneği alma, kimlik teşhis ve kimliklendirme işlemine ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, Narlıca Deprem Mezarlığında yapılan işlemlerin bugünden itibaren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Girişi yakınında bulunan Hatay Adli Tıp Kurumu yanındaki konteyner hizmet alanında devam edeceği bildirildi.

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