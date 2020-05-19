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Kocaeli'de açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İbrahim Aktaş   | 19.05.2020
Kocaeli'de açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu

Kocaeli


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. 

Kurul, tüm tedbirlere ek olarak kent genelinde 20 Mayıs'tan itibaren ikinci bir karara kadar "açık alanlar da dahil olmak üzere" tüm vatandaşların maske kullanmasının zorunlu hale getirilmesine karar verdi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.

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