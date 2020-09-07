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KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri gemiler halkı selamladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 07.09.2020
KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı Fotoğraf: Ali Ruhluel - Anadolu Ajansı

Girne

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz astsubay açık deniz eğitimleri icra eden ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) 1'inci sınıf öğrencilerini açık deniz eğitimleri kapsamında taşıyan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) gemileri, Girne Limanı önünden geçerek halkı çimariva ile selamladı.

2-15 Eylül tarihleri arasında icra edilecek eğitimlere katılan iki geminin personeli, saat 17.45'te güvertede sıralanarak Girne halkını selamladı.

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