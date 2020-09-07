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İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için kırmızı renkle ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 07.09.2020
İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızıya büründü. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Aileleri Derneğinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Aydınlatma, gün doğana dek sürecek.


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