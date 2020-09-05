Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek

TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de KKTC'de, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacak.

Sarp Özer   | 05.09.2020
KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek

Ankara

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. 

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 20 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı
A'dan Z'ye 'Hayat Eve Sığar' uygulaması
Çin'de 10, Güney Kore'de 168 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi öldü

Benzer haberler

KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek

KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' esecek

Türkiye'den Kosova ordusuna destek

Akar ve TSK komuta kademesinden komandolara ziyaret

FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı
'Türkiye ve KKTC bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır'

'Türkiye ve KKTC bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır'
İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 59 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 30 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 59 kişi yakalandı