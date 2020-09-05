Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 'sıcaklıklarda artış' uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

İlhami Erkılıç   | 05.09.2020
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 'sıcaklıklarda artış' uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 7, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Iğdır'da 15, Erzincan'da ve Tunceli'de ise 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 37, Erzincan ve Iğdır'da 35, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29 ve Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 20 bini geçti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artış gösteren iller için 'sıcak hava' uyarısı
A'dan Z'ye 'Hayat Eve Sığar' uygulaması
Çin'de 10, Güney Kore'de 168 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 kişi öldü

Benzer haberler

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 'sıcaklıklarda artış' uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 'sıcaklıklarda artış' uyarısı

Orta Anadolu'da hava sıcaklıkları eylül ayı rekorunu tazeledi

Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı