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Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu

Osmaniye'de bulunan Kırmıtlı Kuş Cenneti, sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 01.11.2020
Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner /AA

Osmaniye

Osmaniye merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kırmıtlı köyü ile Ceyhan nehri arasında kalan ve barındırdığı 250 kadar kuş türüyle Türkiye'deki önemli kuş cennetlerinden olan Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde, sonbaharın gelmesiyle ağaçlar kahverenginin tonlarına büründü. 

Yeşil, mavi ve kahverenginin uyum içinde bulunduğu kuş cenneti, doğa ve kuş severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Birçok göçmen kuş türünün dinlenme ve üreme merkezi haline gelen bölge, amatör fotoğrafçılar ve doğa severlerin de ilgisini çekiyor.

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