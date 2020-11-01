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Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın ekim ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

Özgür Güz   | 01.11.2020
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde ekim ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada haber kategorisinde 25, yaşam kategorisinde 26 ve spor kategorisinde 7 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 5 Kasım 23.59'a kadar sürecek.

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