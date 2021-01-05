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Kırıkkale'de müstakil evde bir haftada 10 kez yangın çıktı

Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki müstakil evde bir hafta içerisinde 10 kez yangın çıktı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 05.01.2021
Kırıkkale'de müstakil evde bir haftada 10 kez yangın çıktı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen / AA

Kırıkkale

İlçeye bağlı Çerikli beldesindeki Yenimahalle'de, Yosma Kılınçkaya'ya (74) ait tek katlı müstakil evin tandır bölümünde bir hafta önce yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Bir hafta içerisinde evin farklı bölümlerinde yangın çıkmaya devam etti. Henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde 10 kez yangın çıkması, aileyi endişelendirdi.

Jandarma ekipleri de yangınlarla ilgili evde incelemede bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yosma Kılınçkaya'nın torunu Murat Kılınçkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, tandırdaki ilk yangının ardından anneannesinin evinin farklı bölümlerinde yangın çıkmaya başladığını söyledi.

Sırasıyla tandır, oturma odası, salon, mutfak ve banyoda farklı zamanlarda bir hafta içerisinde 10 kez yangın çıktığını dile getiren Kılınçkaya, "Enteresan bir şekilde günde 1 ya da 2 kez yangın çıkıyor. En son da dün traktörün römorkuna yüklediğimiz eski malzemeler yandı. Onlar da gece saat 02.30'da yanmış. Garip ve enteresan bir olay. Elektrik kesikken ve sobalar sönükken yangın çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin inceleme yaptığını anlatan Kılınçkaya, "Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri de geldi. Onlar elektrik kaynaklı bir yangın olmadığını belirtti. Kendimiz de çatıya çıkarak baca kısmını kontrol ettik ancak bir şey bulamadık." dedi.

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