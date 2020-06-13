Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı

Hatay'da tadı, aroması ve rengiyle bilinen Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı.

Hüseyin Yıldız   | 13.06.2020
Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bu yıl 10 bin dönüm alana ekilen kavundan 40 bin ton rekolte alınması hedefleniyor. 

Kodallı Mahallesi'nde kavun üreticileriyle hasada katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, kavunun kentle özdeşleştiğini söyledi.

Kavun için coğrafi işaret başvurusu yapıldığını belirten Yayman, ilçede 10 bin dönüm alana ekili kavundan 40 bin ton rekolte beklendiğini dile getirdi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da kavun üreticisinin ilçeye ciddi ekonomik katkı sağladığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 742 bini geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişi öldü
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 199 kişi öldü

Benzer haberler

Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı

Kırıkhan kavununda sezonun ilk hasadı başladı

Hatay'da Madenli Yat Limanı, Su Sporları Merkezi ve HADO İşletmesinin temeli atıldı

Sağlıklı yaşam için azmetti, 11 ayda 70 kilo verdi

Kilisli çiftçiler üretmekten vazgeçmedi

Kilisli çiftçiler üretmekten vazgeçmedi
Kaynak ustası okuma aşkıyla 60 yaşında doktora yaptı

Kaynak ustası okuma aşkıyla 60 yaşında doktora yaptı
'Pazaryeri boncuğu' üreticisinin yüzünü güldürecek

'Pazaryeri boncuğu' üreticisinin yüzünü güldürecek