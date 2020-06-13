Beyoğlu'nda patlama
Beyoğlu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
İstanbul
Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda, tüpten kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi.
Patlamada, ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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