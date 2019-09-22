Kıran-2 Operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ankara
Mardin'de İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 7 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Bagok kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 7 ayrı sığınak ve depo ele geçirildi.
Sığınaklarda, 2 metis M-1 füze ateşleyici, 2 biksi makineli tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, tamburalı bombaatar, 6 RPG-7 roketatar, 16 tabanca, 48 el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 roket atar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 19 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 7 anti personel roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 4 termal kamera, silah üstü termal kamera, gece görüş dürbünü ile 2 gündüz görüş dürbünü ve çok sayıda mühimmat ile muhabere malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.