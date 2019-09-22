Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kıran-2 Operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sefa Şahin   | 22.09.2019
Kıran-2 Operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 7 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Bagok kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 7 ayrı sığınak ve depo ele geçirildi.

Sığınaklarda, 2 metis M-1 füze ateşleyici, 2 biksi makineli tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, tamburalı bombaatar, 6 RPG-7 roketatar, 16 tabanca, 48 el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 roket atar harp başlığı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 19 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 7 anti personel roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 4 termal kamera, silah üstü termal kamera, gece görüş dürbünü ile 2 gündüz görüş dürbünü ve çok sayıda mühimmat ile muhabere malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Kıran-2 Operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-2 Operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi