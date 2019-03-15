Kimliksiz cesetler için 'DNA veri tabanı' oluşturuluyor
Emniyet Genel Müdürlüğünce, üzerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlere ait olduğunun tespiti için DNA veri tabanı oluşturulmaya başlandı.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünce, üzerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlere ait olduğunun tespiti için DNA veri tabanı oluşturuluyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığınca kimliksiz cesetlerin kimlere ait olduğunun tespitine ilişkin yeni bir proje hayata geçirildi.
Proje kapsamında ilk olarak 42 il emniyet müdürlüğündeki "kayıp şahıslar büro amirleri"ne eğitim verildi. Bu personellerden görevli oldukları bürolardaki meslektaşlarına öğrendiklerini aktarmaları istendi.
Adli tıp kurumlarında biyolojik örnekleri alınan 86 kimliği belirsiz cesedin DNA profillerinin çıkartılmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu cesetlerden 46'sının DNA profili, veri tabanına aktarıldı.
Emniyet ve jandarmadaki verilerle karşılaştırılıyor
Cesetlerin DNA profilleri, EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ekiplerince olay yerlerinden alınan biyolojik materyallere ilişkin verilerle karşılaştırılıyor.
Söz konusu çalışmayla, cesetlerin kimlik tespitinin yanı sıra faili meçhul olayların aydınlatılması da öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.