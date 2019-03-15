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Türkiye

Kimliksiz cesetler için 'DNA veri tabanı' oluşturuluyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce, üzerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlere ait olduğunun tespiti için DNA veri tabanı oluşturulmaya başlandı.

Orhan Onur Gemici   | 15.03.2019
Kimliksiz cesetler için 'DNA veri tabanı' oluşturuluyor

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce, üzerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlere ait olduğunun tespiti için DNA veri tabanı oluşturuluyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığınca kimliksiz cesetlerin kimlere ait olduğunun tespitine ilişkin yeni bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilk olarak 42 il emniyet müdürlüğündeki "kayıp şahıslar büro amirleri"ne eğitim verildi. Bu personellerden görevli oldukları bürolardaki meslektaşlarına öğrendiklerini aktarmaları istendi.

Adli tıp kurumlarında biyolojik örnekleri alınan 86 kimliği belirsiz cesedin DNA profillerinin çıkartılmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu cesetlerden 46'sının DNA profili, veri tabanına aktarıldı.

Emniyet ve jandarmadaki verilerle karşılaştırılıyor

Cesetlerin DNA profilleri, EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ekiplerince olay yerlerinden alınan biyolojik materyallere ilişkin verilerle karşılaştırılıyor.

Söz konusu çalışmayla, cesetlerin kimlik tespitinin yanı sıra faili meçhul olayların aydınlatılması da öngörülüyor.

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