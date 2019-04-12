Kilis'te PKK'nın 1 milyon 500 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi
Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kilis
Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PYD/PKK üyelerinin, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk ettiği istihbaratı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Çerçili köyü kırsalında hudut birlikleri ile düzenlenen operasyonda, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede, 5 çuval içerisinde 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap bulundu.
Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.