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Türkiye

Kilis'te PKK'nın 1 milyon 500 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi

Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzzet Mazi   | 12.04.2019
Kilis'te PKK'nın 1 milyon 500 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi

Kilis

Kilis'te, Suriye sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PYD/PKK üyelerinin, Suriye'den yurda uyuşturucu sevk ettiği istihbaratı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. 

Merkeze bağlı Çerçili köyü kırsalında hudut birlikleri ile düzenlenen operasyonda, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede, 5 çuval içerisinde 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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