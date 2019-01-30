Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hacı Ali Fırın, son yolculuğuna uğurlandı.

Harbiş Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fırın'ın cenazesi, İmaret Camisi'ne getirildi.

Fırın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zekai İnan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal, gazinin yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Arif Yavuz