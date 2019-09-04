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KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, yüksek lisans sınavına ilişkin sadece kazanan öğrencileri açıklayan, puanlara ilişkin bilgi vermeyen üniversitenin uygulamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı.

Kemal Karadağ   | 04.09.2019
KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı

Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre, bir üniversitenin açtığı yüksek lisans sınavına giren öğrenci başarı sağlayamadı.

Üniversite tarafından sadece sınavı kazananların açıklanması üzerine öğrenci, hangi kritere göre başarı sıralamasının yapıldığına, başarılı sayılan en son öğrencinin kaç puan aldığına yönelik bilgi verilmediğini belirterek KDK'ye başvurdu.

Başvurucu öğrenci, sınav puanlarının ilan edilmesini istedi.

Başvuruyu incelemeye alan KDK'ye üniversiteden gönderilen yazıda, başvurucu öğrencinin mülakat notunun baraj notunun altında kaldığı için genel başarı değerlendirme sıralamasına alınmadığı, kayıt hakkı kazanan ya da kazanamayan aday öğrencilerin korunması için puanların açıklanmadığı bildirildi.

Sınavı kazanan en düşük puanlı öğrencinin puanını öğrenme talebinin üniversite tarafından reddedilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varan KDK, başvurucunun talep ettiği bilgi ve belgelere ulaşım sağlanmasına yönelik üniversiteye tavsiyede bulundu.

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