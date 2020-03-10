Euro
6.99
Dolar
6.13
BIST 100
105,396.30
Altın
1,665.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların karşısında kazılan siperlerde bekliyor
logo
Türkiye

Kaza kara noktalarında 'hayati' dönüşüm

Karayolları Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçmek, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla geçen yıl 78 kaza kara noktasında iyileştirme yaptı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur,Sefa Şengül   | 10.03.2020
Kaza kara noktalarında 'hayati' dönüşüm

Ankara

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2019 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, kurum, hayata geçirdiği yatırımlarla ülke ekonomisinin her alanına etki ederek katma değer üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor. 

Bu kapsamda, yol kullanıcılarının güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KGM'nin, kaza kara noktaları ve trafik güvenliği alanındaki çalışmaları özel bir yer tutuyor.

Riskli yerlerde gerekli fiziki düzeltmeleri yaparak kazaları engellemeye ve risklerini azaltmaya çalışan KGM, 2019'da 78 kaza kara noktasının iyileştirmesini yaptı.

Kurum, 2003-2019 döneminde ise 1614 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmasıyla "hayati" dönüşüme imza attı.

Sarsma bandı uygulamaları

KGM, özellikle tek araçlı yoldan çıkma türü kazaların azaltılması amacıyla dünyada yaygın kullanılan "sarsma bandı" uygulamalarının başlatılmasına karar verdi.

Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantları, sesli veya titreşimli ikazda bulunuyor.

Bu kapsamda KGM, geçen yıl 590 kilometre sarsma bandı uygulamasının yapımını gerçekleştirdi.

Oto korkuluk çalışmaları

2018'de motosiklet kullanıcıları için motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerinin deneme çalışmalarını başlatan KGM, geçen yıl 7,5 kilometre motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemi yaptı.

Kurum, 2019 sonu itibarıyla 2 bin 102 kilometre oto korkuluk yapımıyla yollardaki güvenliği artırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

Kaza kara noktalarında 'hayati' dönüşüm

Kaza kara noktalarında 'hayati' dönüşüm

Tüketiciyi korumak için denetim seferberliği

KOSGEB geçen yıl 69 binden fazla işletmeye destek verdi

Köprü ve otoyollardan ocakta 189 milyon 525 bin lira gelir elde edildi

Köprü ve otoyollardan ocakta 189 milyon 525 bin lira gelir elde edildi