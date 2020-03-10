Euro
6.98
Dolar
6.13
BIST 100
105,399.50
Altın
1,664.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların karşısında kazılan siperlerde bekliyor
logo
Türkiye

İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

İstanbul'da evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 6,5 arttı.

Hikmet Faruk Başer   | 10.03.2020
İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2018 yılında 101 bin 333 çift dünyaevine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 1,4 azalarak 99 bin 858 oldu. 

2019'da kentte boşanan çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 31 bin 84'ten 33 bin 127'ye yükseldi.

Esenyurt lider

Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik Bağcılar'da oldu. Bağcılar'da 4 bin 871 çift evlenirken bu ilçeyi 4 bin 790 çiftle Küçükçekmece, 4 bin 454 çiftle Esenyurt, 4 bin 285 Pendik ve 3 bin 989 çiftle Üsküdar takip etti.

Geçen yıl en az evlililiğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 120 çiftin dünya evine girdiği Adalar'ı 223 evlilikle Şile, 427 evlilikle Çatalca, bin 183 evlilikle Silivri ve bin 346 evlilikle Güngören izledi.

2019 yılında bir önceki yıla göre 17 ilçede evlenen çift sayısı artarken, 22 ilçede azaldı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında ilk sırada Esenyurt yer alırken, geçen yıl 1.946 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1.667 çiftle Küçükçekmece, 1.582 çiftle Ümraniye, 1.580 çiftle Pendik ve 1.387 çiftle Maltepe takip etti.

2019 yılında en az boşanmanın yaşandığı ilçe Adalar oldu. 48 çiftin boşandığı Adalar'ı 74 çiftle Şile, 138 çiftle Çatalca, 432 çiftle Silivri ve 447 çiftle Arnavutköy izledi.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre İstanbul'un 35 ilçesinde boşanma sayısı arttı. İstanbul'da sadece Bakırköy, Küçükçekmece ve Bağcılar'da boşanma sayısı azalırken Zeytinburnu'nda sayı değişmedi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'nin şeker ticareti 5 yılda 4 milyar dolara yaklaştı

Enerji fiyatları akaryakıt öncülüğünde geriledi

Enerji fiyatları akaryakıt öncülüğünde geriledi
Şubatta fiyatı en fazla artan ürün kabak, en çok düşen erkek kazağı

Şubatta fiyatı en fazla artan ürün kabak, en çok düşen erkek kazağı
Dış ticaret açığı ocakta 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi

Dış ticaret açığı ocakta 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi