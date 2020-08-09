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Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu.

Müzahim Zahid Tüzün,Ergün Haktanıyan   | 09.08.2020
Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Kayseri

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi. 

Akıntıya kapılan baba ve çocuklarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindekiler, kıyıya vuran Eyüp ve Azra'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Baba İsmail Çoban'ın cesedi ise Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.

Vali Şehmus Günaydın, olay yerine gelerek aileye başsağlığı diledi.

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