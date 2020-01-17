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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı.

17.01.2020
Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kayıp üniversite öğrencisine ait son görüntüler ortaya çıktı.

                    

Elazığ yönünden gelen aracın kamerasında yol kenarında görünen Gülistan Doku'nun telefonundan alınan son sinyal 12:25'te kesiliyor.

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