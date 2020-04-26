Katar'dan 454 Türk vatandaşı yurda getirildi
Katar'daki Türk vatandaşlarından 454'ü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Ankara/İzmir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, biri bebek 162 Türk vatandaşını Katar'dan getiren THY'nin "Karadeniz" uçağı, saat 21.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.
Pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.
Katar'dan 292 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi
Katar'daki 292 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 3'ü bebek 292 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere alındı.
Yolculardan bir kişi yüksek ateş nedeniyle Kovid-19 şüphelisi olarak ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İş Gören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri Manisa'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.