Euro
9.36
Dolar
7.95
BIST 100
1,150.49
Altın
1,894.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında vücudunda kısmi yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Özgür Alantor   | 08.10.2020
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Şeyhömer köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yaptı. 

Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. 

Geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, çevre il ve ilçelerdeki orman işletme müdürlüklerinden destek istendi.

Söndürme çalışmaları sırasında alevlerden vücudunda kısmi yanıklar oluşan Satiye Cıvgın (60), bölgeye çağırılan ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Şeyhömer köyü muhtarı Satılmış Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahaleyi köy sakinlerinin yaptığını söyledi.

Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğüne bilgi verdiklerini anlatan Teke, "Bir vatandaşın fındık bahçesinden çıktığını düşünüyoruz. Yaklaşık 100-150 dönüm alana yangının zarar verdiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Yangının köye sıçramaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Teke, "Köyümüze yaklaşık 300 metre kaldı. Yangın devam ediyor. Köylüler, orman işçileri müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Karadeniz Bölgesi'nde 7 ilde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi

Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı

Başkentte Hacı Bayram Veli Camisi'nin avlusunda yangın çıktı
Muğla'da yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'da yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kovid-19'u yenen Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk

Kovid-19'u yenen Dr. Evirgen: Kızımla kapıda saniyelik bakışıyorduk