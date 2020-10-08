Irak'ın kuzeyi ve Şırnak'ta PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/AeIaFQhCjM
Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.