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Irak'ın kuzeyi ve Şırnak'ta PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 08.10.2020
Irak'ın kuzeyi ve Şırnak'ta PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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