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Kartepe'de kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

Özgür Alantor   | 21.01.2020
Kartepe'de kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı

Kastamonu

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 153, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 137, Erciyes'te 99, Davraz'da 96, Yıldızdağı'nda 90, Denizli ve Nemrut'ta 85, Ilgaz'da 68, Palandöken'de 60, Ladik'te 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 50, Elmadağ'da 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27, Yalnızçam'da 13, Konaklı'da 13, Kop'ta 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:


Merkez 21.01.2020 En düşükEn yüksek
Erciyes
HKY-10-6
Ilgaz
ÇB-9-6
Kartalkaya HKY-9-4
Kartepe
KY-5-4
Nemrut Dağı PB-9-5
PalandökenKY-9-5
SarıkamışHKY-13-3
UludağKY-8-7
YıldıztepeÇB-10-4

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

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