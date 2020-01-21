Kartepe'de kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.
Kastamonu
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 153, Kartalkaya'da 150, Uludağ'da 137, Erciyes'te 99, Davraz'da 96, Yıldızdağı'nda 90, Denizli ve Nemrut'ta 85, Ilgaz'da 68, Palandöken'de 60, Ladik'te 58, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 50, Elmadağ'da 30, Ergan'da 28, Yıldıztepe'de 27, Yalnızçam'da 13, Konaklı'da 13, Kop'ta 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|21.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|HKY
|-10
|-6
|Ilgaz
|ÇB
|-9
|-6
|Kartalkaya
|HKY
|-9
|-4
|Kartepe
|KY
|-5
|-4
|Nemrut Dağı
|PB
|-9
|-5
|Palandöken
|KY
|-9
|-5
|Sarıkamış
|HKY
|-13
|-3
|Uludağ
|KY
|-8
|-7
|Yıldıztepe
|ÇB
|-10
|-4
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