Kartal'da hak sahiplerine bu ay anahtar teslimi yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan yenileme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İstanbul Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. 105 konut ile 25 dükkanın anahtarları bu ay sonunda vatandaşlara teslim edilecek.
AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla alanda kentsel dönüşüm süreci başlatıldı.
Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan "12 bin 528 ada 97, 98, 175, 176 parsel", "12 bin 580 ada 100, 101, 102, 103, 118, 120, 121 parsel" ve "12 bin 530 ada 127 parsel"i kapsayan alanı, Bakanlık 11 Mart'ta "rezerv yapı alanı" ilan etti.
Rezerv yapı alanında, çöken Yeşilyurt Apartmanı da dahil toplam 10 yapıdaki 129 konut ve 29 iş yeri olmak üzere toplam 158 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi.
Hak sahiplerine 2 milyon lira kira yardımı yapıldı
Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 474 kişinin yaşadığı alanda hak sahiplerine ekim ayı itibarıyla toplam 2 milyon 32 bin lira kira yardımında bulundu.
Rezerv yapı alanında yapılacak inşaatlar için Bakanlık mart ayında acil olarak ihaleye çıktı ve aynı ay içerisinde alanda ilk temel atılarak inşaat çalışmalarına başlandı.
Toplam 17 bin 689 metrekare alanda hayata geçirilen projenin 14 bin 277,62 metrekaresi zemin kat, 3 bin 412,21 metrekaresi ise bodrum kattan oluşuyor.
Bakan Kurum, yatay mimari esas alınarak yapılan 105 konut ile 25 dükkanın bir an önce bitirilmesi için süreci takip etti. Böylece, gelinen tarih itibarıyla alanda yüzde 90 oranında yapım çalışmalarında sona ulaşıldı.
Bakanlık, bu ay sonunda vatandaşlara anahtar teslimini yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.