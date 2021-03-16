Euro
8.99
Dolar
7.54
BIST 100
1,555.47
Altın
1,731.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Cüneyt Çelik   | 16.03.2021
Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kars

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek
Avro Grubu mali desteği sürdürecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

Benzer haberler

Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Ayder Yaylası, martta yağan karla yeniden beyaza büründü

İzmirli memur apartman bahçesinde kendi karavanını yapıyor

Kars'ın karla kaplı arazilerindeki menderesler hayran bıraktırıyor

Kars'ın karla kaplı arazilerindeki menderesler hayran bıraktırıyor
Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar

Kara kışta kesintisiz elektrik için karlı dağları at ve hediklerle aşıyorlar
Beyaza bürünen Kars'taki Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı

Beyaza bürünen Kars'taki Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı