Kars'ta 28 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kars jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 28 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kars
Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile bazı ilçelerde yasa dışı Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında hint kenevirinin bulunduğu alanları belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 28 bin 600 kök keneviri ele geçirdi.
Hint kenevirleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, bulundukları noktada imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.