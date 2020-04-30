Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun bugün de sürdüğü belirtildi.
Bugünkü operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, operasyonda, üç M-16, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir Bixi, 2 de tabanca ele geçirildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.