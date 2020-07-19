Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kars kırsalında 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Cüneyt Çelik   | 19.07.2020
Kars kırsalında 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi

Kars

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. 

Daha önce belirlenen adreslerde titiz, planlı ve teknik takip sonucu Kars'a bağlı kırsal arazide gerçekleştirilen operasyonda, 34 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya Dışişleri Bakanı Kovid-19'a yakalandı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 39 kişi öldü
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 143 bine yaklaştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme desteği

Benzer haberler

Kars kırsalında 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi

Kars kırsalında 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi

Doğu Anadolu'daki 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

15 Temmuz gazisi Boztaş: Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha iyidir

Kars ve Ağrı'da meydana gelen selde 26 ev hasar gördü

Kars ve Ağrı'da meydana gelen selde 26 ev hasar gördü
Darbecilerin 'kafasına sıkın' dediği imam, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor

Darbecilerin 'kafasına sıkın' dediği imam, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını unutamıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı