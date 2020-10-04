Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, Eyüp Sultan Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor
logo
Türkiye

Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına gönderilmeye çalışılan 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hüseyin Bağış   | 04.10.2020
Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Ekim'de Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, dedektör köpek ile kargo şirketinde arama yaptı.

Yapılan aramada bornoz, havlu ve kumaşlara emdirilmiş halde toplam ağırlığı 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisin paketi kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın başkenti Tahran'da vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi
İsrail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kişi işsiz kaldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı
Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor
Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor

Benzer haberler

Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

Kargo şirketinde 50 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi

Başkentte 'huzur' operasyonu

Dilucu'nda rekor miktarda 'metamfetamin' ele geçirildi

Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe

Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe
Türkiye'de, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığı Avrupa'nın 10'da 1'i

Türkiye'de, yaşam boyu madde kullanım yaygınlığı Avrupa'nın 10'da 1'i