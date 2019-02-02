Kardan koyun sürüsü ve ahır heykelleri yaptı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir heykeltıraş, kara şekil vererek çoban, koyun sürüsü ve ahır yaptı.

Fotoğraf: AA/Kemal Karagöz

ADIYAMAN

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Resim bölümü mezunu Adıyamanlı heykeltıraş Haci Fendoğlu (41), ilçe merkezine bağlı Pınarbaşı beldesinde evindeki kürek, tornavida, bıçak, kaşık, çivi gibi eşyaları kullanarak kardan çoban, koyun sürüsü, kucağında çocuk tutan kadın heykelleri ile ahır yaptı.

Fendoğlu'nun kardan yaptığı çalışmalar, görenlerin büyük beğenisini kazandı.

Fendoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul ve lise öğrenimini açıktan bitirdiğini, ardından kazandığı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Resim Bölümünü 2014'te bitirdiğini söyledi.

KPSS'ye girdiğini ancak yeterli puanı alamadığı için atanamadığını ifade eden Fendoğlu, boş zamanlarını değerlendirmek için kardan heykeller yaptığını kaydetti.

Fendoğlu, çalışmasında bir çobanın ahırdan koyunlarını alıp otlatmaya götürüşünü canlandırdığını dile getirerek, kardan heykeller için yaklaşık bir haftadır çalıştığını vurguladı.

İlçedeki halk eğitim merkezinde öğretmenlik yapan Fendoğlu, eşi ve çocuklarının da kendisine destek olduğunu belirterek, "Böyle işlere ne gerek var diyen de oldu, eline ve emeğine sağlık diyenler de oldu. Sonuç itibariyle çalışmalarımı yapmış oldum. En büyük hedefim, büyük sanatsal çalışmalara dahil olmak. Açıkçası ilçede sanat ve sanatçıya ilgi yok. Bundan dolayı çalışmalarımın gerekli ilgiyi görmediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Muhabir: Kemal Karagöz