Kar çiçekleri doğayı süsledi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde baharın müjdecisi kar çiçeklerinin açması, doğaya ayrı güzellik katıyor.
Tunceli
Tunceli'de kış mevsiminin soğuk ve sert geçtiği Ovacık ilçesinde baharın habercisi kar çiçeklerinin açmasıyla tarlalar ve dere kenarları sarıya bürünmeye başladı.
Her yıl nisan ayının ilk haftalarında açmaya başlayan çiçekler, görsel bir şölen sunuyor.
Mayıs ayına kadar çiçek açan tarla ve dere kenarlarında çiçeklerin üzerine konan rengarenk kanatları ve tarifsiz güzelliğe sahip kelebekler de doğaya ayrı güzellik katıyor.
Munzur Dağları'nın karlı görüntüsüyle birleşen kar çiçeklerinin güzelliği, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.