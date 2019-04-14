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Kar çiçekleri doğayı süsledi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde baharın müjdecisi kar çiçeklerinin açması, doğaya ayrı güzellik katıyor.

Sidar Can Eren   | 14.04.2019
Kar çiçekleri doğayı süsledi

Tunceli

Tunceli'de kış mevsiminin soğuk ve sert geçtiği Ovacık ilçesinde baharın habercisi kar çiçeklerinin açmasıyla tarlalar ve dere kenarları sarıya bürünmeye başladı.

Her yıl nisan ayının ilk haftalarında açmaya başlayan çiçekler, görsel bir şölen sunuyor.

Mayıs ayına kadar çiçek açan tarla ve dere kenarlarında çiçeklerin üzerine konan rengarenk kanatları ve tarifsiz güzelliğe sahip kelebekler de doğaya ayrı güzellik katıyor.

Munzur Dağları'nın karlı görüntüsüyle birleşen kar çiçeklerinin güzelliği, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

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