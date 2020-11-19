Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde havadan fotoğraf çekimi yapıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş Bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. pic.twitter.com/LPYlWl4iVa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2020