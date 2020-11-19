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Türkiye

Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde havadan fotoğraf çekimi yapıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 19.11.2020
Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, Maraş bölgesindeki envanter çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından fotogrametrik olarak teçhiz edilmiş mini İHA ile havadan fotoğraf çekimi gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

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