Euro
9.00
Dolar
7.61
BIST 100
1,308.14
Altın
1,861.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferansla Kömür Sektör Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Türkiye

Turizm merkezlerindeki yol güzergahlarından 45 ton çöp toplandı

Muğla ve turistik ilçelerindeki kara yolu güzergahlarında temizlik yapıldı.

Durmuş Genç   | 19.11.2020
Turizm merkezlerindeki yol güzergahlarından 45 ton çöp toplandı

Muğla

Karayolları 26. Şube Müdürlüğü ile Muğla'ya Hizmet Vakfı arasında imzalanan protokol ile Karayolları Sıfır Atık Toplama Projesi yıl başında hayata geçirildi.

Protokol çerçevesinde Bodrum-Turgutreis, Güllük, Milas, Yatağan, Aydın sınırı, Menteşe, Ula, Marmaris güzergahlarındaki yolların her türlü temizliğinin yapılması ve çevre sorunlarının giderilmesi planlandı. Yol güzergahlarına uyarı ve bilgilendirme afişleri hazırlatıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ve Gökova yol güzergahlarında yürütülen çalışmaları inceledi.

Tavlı, proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 45 ton çöpün ayrıştırılarak toplandığını söyledi.

Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için Muğla'da yürütülen projenin başarıyla uygulandığını belirten Tavlı, "Projeyle karayollarımızda bulunan çöplerin toplanmasının yanı sıra vatandaşlarımızda çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmayı hedefledik. Toplanan atıkların bilinçli şekilde yönetilmesi, geri dönüştürülebilir olanların geri kazanılması sağlanmaktadır." dedi.

Vali Tavlı'ya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Karayolları 26. Şube Müdürü Duru Öztop ve Muğla'ya Hizmet Vakfı Müdürü Atiye Durmaz eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' yarından itibaren uygulanacak
Oxford-AstraZeneca’nın Kovid-19 aşı adayı yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturdu
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19 rakamları endişe verici boyutlara ulaştı
'Bir ay sonra ilk defa güneşi gördüm'

Benzer haberler

Turizm merkezlerindeki yol güzergahlarından 45 ton çöp toplandı

Turizm merkezlerindeki yol güzergahlarından 45 ton çöp toplandı

Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit verilmiyor

Kürekte hedef olimpiyatlara katılmak

Yurt dışından özel turlarla 'Gladyatörler Şehri'ni görmeye geliyorlar

Yurt dışından özel turlarla 'Gladyatörler Şehri'ni görmeye geliyorlar
Pınar Gültekin cinayeti davasının görülmesine başlandı

Pınar Gültekin cinayeti davasının görülmesine başlandı
Pınar Gültekin'in katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor

Pınar Gültekin'in katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor