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Kapadokya’da 'kar beyaz' güzellik

Peribacaları, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, gece etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Behçet Alkan   | 29.01.2021
Kapadokya’da 'kar beyaz' güzellik Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Yaklaşık bir saat yağan kar, Ürgüp, Göreme, Zelve, Paşabağları, Uçhisar ve Çavuşin'deki peribacalarına ayrı güzellik kattı.

Kapadokya’da "kar beyaz" güzellik

Peribacaları, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yer altı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, dün gece etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yaklaşık bir saat boyunca yağan kar, Ürgüp, Göreme, Zelve, Paşabağları, Uçhisar ve Çavuşin'deki peribacalarına ayrı güzellik kattı. Göreme ve Uçhisar'daki vadilere renk katan güvercinlerin, beyaz örtüyle buluşan peribacaları arasında uçması güzel görüntü oluşturdu. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )

Yerli ve yabancı turistler karla kaplanan peribacaları ile doğal kaya oluşumlarının önünde fotoğraf çektirdi.

Göreme ve Uçhisar'daki vadilere renk katan güvercinlerin, beyaz örtüyle buluşan peribacaları arasında uçması güzel görüntü oluştururken, esnaf aç kalmamaları için kuşlara yem verdi.

Ordu'dan arkadaşlarıyla Kapadokya'ya gelen Uğur Büyüköksüz, AA muhabirine, bölgede karla karşılaşmanın sürpriz olduğunu belirtti.

Kapadokya'da doğanın sunduğu manzaranın doyumsuz seyir keyfi yaşattığını ifade eden Büyüköksüz, "Geçen yıl yaz sezonunda gelmiştim. Yazın ayrı bir güzelliği var, kar yağınca da muhteşem görüntüye bürünüyor. Dün gece kar yağınca burayı beyazlar içinde görmek de nasip oldu. Ülkemizin çok farklı güzellikleri var ama Kapadokya bambaşka manzaraya sahip. Herkesin görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Peribacaları arasında gezinti yapan ABD'li turist Tiffany Butler de ilk kez geldiği Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel dokusuna hayran kaldığını söyledi.

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