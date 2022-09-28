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Ekonomi

Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik sorunu öngörülmüyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hasat edilen patates, tır ve kamyonlarla ülkenin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de bulunan kayadan oyma yeraltı depolarına getiriliyor.

Behçet Alkan   | 28.09.2022
Nevşehir'deki depolarda yerini alan patateste tedarik sorunu öngörülmüyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Bu yılki rekolteden memnun olan üreticiler, Nevşehir'deki depolara sevk edilen yaklaşık 3 milyon ton patatesin, yeni hasat dönemine kadar ihtiyacı karşılayacağını öngörüyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi ile Kavak ve Ortahisar beldelerinde yer altına oyularak yapılan depolar, tüketicinin patates ve narenciye ihtiyacının yıl boyunca karşılanabilmesi amacıyla hizmet sunuyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu yumuşak tüf kayalara oyulan depolar, patates ve narenciyenin kış boyu bozulmadan muhafaza edilmesine olanak sağlıyor.

Ürünler, yılın her döneminde aynı sıcaklık değerini koruyabilmesi bakımından önem kazanan bölgedeki 250'den fazla doğal depoda bekletilerek, tüketicinin hasattan sonraki aylarda ihtiyacını karşılıyor.

Doğal depolarda patatesin besin değeri kaybolmuyor

Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (PÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köybaşı, AA muhabirine, eylül ayının ilk haftası başlayan patates hasadının, ekim ayı sonuna kadar süreceğini, tarladan alınan ürünün sevkiyatının bölgedeki depolara yapıldığını söyledi.

Depolara alınan ürünün kasım ayından turfanda hasat dönemine kadar tüketicilerin ihtiyacını karşılayacağını belirten Köybaşı, şöyle konuştu:

"Patateste yazlık hasat bitti, kışlık ürün dönemi hasadı sürüyor. Bu yıl rekolte istediğimiz seviyede. Bu rekolte ile kışın patates konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız görülüyor. Türkiye genelinde yılda ortalama 5-6 milyon ton patates hasat edilmektedir. Bunun yarısı tarladan sevk olur yarısı ise Nevşehir'de depolanarak periyodik olarak ülke genelindeki tüketicinin mutfağına sunulur. Doğal depoların özelliği ise patates, yetiştiği yer olan toprağın altından alınıp yeniden toprağın altına girerek besin değeri kaybolmadan muhafaza edilmektedir. Türkiye'de yılda yaklaşık 2,5 milyon ton patates tüketimimiz var. Biz şu anda tohumla birlikte 3 milyon ton patates depolamaktayız."

"Kışın da aynı fiyat dengesini göreceğimizi umuyorum"

Bölgede depo hizmeti sunan firmada görevli ziraat mühendisi Mehmet Kısa da hasatta ortaya çıkan verim tablosunun memnun edici olduğunu, tüketicinin kış boyu patates tedarikinde sorun yaşamayacağını ifade etti.

Yeraltı depolarının enerjiye gerek kalmaksızın doğal ortam sayesinde ürünün bozulmasını engellediğini aktaran Kısa, şunları kaydetti:

"Patates sektörü büyük bir sektör. Ülkemizde patates yetiştiren işinde ehil, donanımlı ve bilgi sahibi çiftçilerimiz var. Hem depolama hem de yetiştiricilik hususunda şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşanmadı, bundan sonra da yaşanacağını düşünmüyorum. Şu anki depo çıkış fiyatları tezgahta pazarda alım yaptığımız fiyatlarla dengeli bir yol izlemektedir. Kışın da aynı tutum ve fiyat dengesini göreceğimizi umuyorum."

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