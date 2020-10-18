Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 11. Olağan Kongresi’nde konuşuyor
logo
Türkiye

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

İstanbul'a yaklaşık 22 saat sonra ulaşması beklenen gemi, seyrine devam ederek Karadeniz'de Fatih ile sondaj çalışmasına katılacak.

Burak Akay   | 18.10.2020
Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.


Boğazın Ege Denizi yönünden girişinde Bozcaada açıklarında demirleyen 60 bin 316 groston ağırlığındaki gemi, sörvey işlemlerinin ardından Marmara Denizi'ne doğru yeniden yol aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-9" isimli römorkör tarafından çekilen gemiye sahil güvenlik botları da eşlik ediyor. Römorkörler geçiş sırasında su sıkıp korna çalarak, vatandaşlar da sahilde Türk bayrakları ile gemiyi selamladı. Bu sırada boğaz, çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kanuni'nin Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra yaklaşık 22 saatte İstanbul'a ulaşacağı öngörülüyor.

Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, ilk olarak İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaşacak. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

Kanuni sondaj gemisi

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan, 227 metre uzunluğunda, 114 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki gemi, ortalama 8 mil hızla 16 Ekim'de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tekrar geçirilebilir
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 964 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1033 kişi öldü
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı ve ölümler artıyor
Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı

Benzer haberler

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale açıklarına ulaştı

Gazi kaleler 'yaşayan müze' olacak

Akdeniz ve Ege'de deniz canlısı 'pina'ları yok eden parazit tehdidi

Akdeniz ve Ege'de deniz canlısı 'pina'ları yok eden parazit tehdidi
Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çanakkale Boğazı dünyanın önemli dalış merkezlerinden biri olma yolunda

Çanakkale Boğazı dünyanın önemli dalış merkezlerinden biri olma yolunda