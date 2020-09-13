Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Kanuni' Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." dedi.

Nuran Erkul Kaya   | 13.09.2020
'Kanuni' Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak."

Yılbaşında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 128 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İlaç endüstrisi savunma sanayisi kadar önemli
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 350 bini aştı

Benzer haberler

'Kanuni' Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor

'Kanuni' Karadeniz'de sondaja hazırlanıyor

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin son durumu paylaştı

Bakan Dönmez: Karadeniz ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı

Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı
Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu

Öğrencisini kurtarmak için denize atlayan Kur'an kursu öğreticisi boğuldu
Karadeniz'deki keşfin Türkiye doğal gaz piyasasında ticareti artırması bekleniyor

Karadeniz'deki keşfin Türkiye doğal gaz piyasasında ticareti artırması bekleniyor