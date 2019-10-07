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Türkiye

Kalın: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." dedi.

Aynur Ekiz   | 07.10.2019
Kalın: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi. 

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

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