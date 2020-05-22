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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması ve bölgesel konular ele alındı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.05.2020
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'la telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, Kalın ve O'Brien'in telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Libya Hükümetine destek verilmesi ve Hafter'in hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi.

Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalınan görüşmede, bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.



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