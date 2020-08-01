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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İsmail Hakkı Demir   | 01.08.2020
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: İsmail Hakkı Demir/AA

Kahramanmaraş

Merkez Onikişubat ilçesindeki piknikçilerin yoğun bulunduğu Fırnız bölgesinde, iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle orman yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, dozer, teknik personel ve işçilerle müdahale edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da yangın riskine karşı tahliye edildi.

Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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